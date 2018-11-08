Стали известны сочетания звеньев и капитан олимпийской сборной России

8, 10 и 11 ноября олимпийская сборная России под руководством Олега Браташа проведёт три матча в рамках Кубка Германии. Соперниками россиян по турниру станут хозяева льда, а также национальные команды Словакии и Швейцарии.

Вчера, 7 ноября, российская команда прибыла в аэропорт Дюссельдорфа, после чего на автобусе добралась до Крефельда. Вечером хоккеисты провели собрание и тренировку.

Сочетания звеньев:

Вратари: Бобков, Демченко, Серебряков.

«Белые»: Земчёнок – Рукавишников; Кручинин – Прохоркин – Чибисов.

«Синие»: Ермаков – Демидов, Исаев; Ткачёв – Светлаков – Окулов.

«Красные»: Юдин – Рафиков; Казаков – Алексеев – Каюмов, Манукян.

«Зелёные»: Абросимов – Шарипзянов; Падакин – Ильин – Михайлов, Мальцев.

Капитан команды – Николай Прохоркин; ассистенты капитана – Роман Рукавишников, Андрей Светлаков.