Браташ: не считаю состав участников Кубка Германии несерьёзным, турнир статусный

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ поделился ожиданиями от Кубка Германии.

«Настрой на турнир серьёзный. В первом матче нам выпало играть против хозяев льда. Сборная Германии – серебряный призёр Олимпийских игр, в нынешнем составе немецкой сборной достаточно тех, кто играл минувшей зимой в Пхёнчхане.

Это очень престижный и статусный турнир. Год назад мы здесь играли и смогли победить. Не считаю состав участников несерьёзным. Про хозяев турнира я уже сказал. Швейцария в этом году играла в финале чемпионата мира. Сборная Словакии – традиционно одна из сильнейших команд. Будут интересные и сложные матчи.

В нынешней ситуации лучше смотреть на клубные связки игроков. В первую очередь стоит сказать о сочетаниях Светлаков – Окулов и Кручинин – Прохоркин. Мы фиксируем игру ребят на протяжении всего сезона, стараемся давать шанс большому числу игроков», — цитирует Браташа официальный сайт ФХР.