Рирден — о Малкине: НХЛ пытается убрать подобные хиты, мы знаем это лучше всех

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден после победы над «Питтсбург Пингвинз» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ прокомментировал удаление до конца матча Евгения Малкина. Российский форвард ударил Ти Джея Оши в голову в момент проведения силового приёма.

«Лига пытается убрать подобные хиты. Мы лучше всех в НХЛ знаем об этом», — цитирует Рирдена Washington Post.

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Счёт в середине первого периода открыл нападающий «пингвинов» Сидни Кросби, реализовав большинство. В этом же формате во втором игровом отрезке отличился Александр Овечкин, выйдя на чистое восьмое место в истории по голам в большинстве, обогнав Марселя Дионна. Победу хозяевам принёс точный бросок Ти Джея Оши на 59-й минуте, одним из ассистентов выступил Евгений Кузнецов.