Салливан: не думаю, что к Малкину применят дополнительное наказание

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ прокомментировал удаление до конца матча Евгения Малкина. Российский форвард ударил Ти Джея Оши в голову в момент проведения силового приёма.

«Что мы думаем, не имеет значения. Я не думаю, что к нему применят дополнительное наказание. Не скажу, что говорил судье после того, как Малкина удалили», — цитирует Салливана Pens Inside Scoop.

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Счёт в середине первого периода открыл нападающий «пингвинов» Сидни Кросби, реализовав большинство. В этом же формате во втором игровом отрезке отличился Александр Овечкин, выйдя на чистое восьмое место в истории по голам в большинстве, обогнав Марселя Дионна. Победу хозяевам принёс точный бросок Ти Джея Оши на 59-й минуте, одним из ассистентов выступил Евгений Кузнецов.