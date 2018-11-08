Илья Михеев не поможет сборной России в игре с Финляндией на Кубке Карьяла

Форвард сборной России Илья Михеев не сыграет на Кубке Карьяла с Финляндией по состоянию здоровья, информирует официальный «твиттер» ФХР. Матч состоится сегодня, 8 ноября, начало встречи — в 19:30 мск.

Состав сборной России:



Вратари: Игорь Шестёркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Коновалов («Локомотив»).



Защитники: Никита Нестеров, Артём Блажиевский (оба — ЦСКА), Артём Зуб, Динар Хафизуллин (оба — СКА), Денис Баранцев («Торпедо»), Алексей Василевский («Автомобилист»), Виктор Антипин («Металлург»), Александр Елесин («Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»).



Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Максим Шалунов, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Андрей Локтионов («Локомотив»), Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Александр Дергачёв, Евгений Кетов (все – СКА), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Денис Зернов, Илья Михеев (оба – «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).