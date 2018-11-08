Журналист NBC: Малкин заслуживает 10 матчей дисквалификации

Журналист NBC Чак Гормли прокомментировал эпизод из матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» (2:1). На 43-й минуте матча удаление до конца игры заработал лидер «Питтсбурга» Евгений Малкин. Российский форвард ударил в голову нападающего «столичной» команды Ти Джея Оши.

«Если НХЛ хочет послать игрокам сообщение, то Малкин заслуживает 10 матчей дисквалификации. Ситуация не требовала бить локтем в голову Оши», — написал Гормли в своём «твиттере».

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Счёт в середине первого периода открыл нападающий «пингвинов» Сидни Кросби, реализовав большинство. В этом же формате во втором игровом отрезке отличился Александр Овечкин, выйдя на чистое восьмое место в истории по голам в большинстве, обогнав Марселя Дионна. Победу хозяевам принёс точный бросок Ти Джея Оши на 59-й минуте, одним из ассистентов выступил Евгений Кузнецов.