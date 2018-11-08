Журналист ESPN: Оши — честный парень. Он сам врезался лицом в плечо Малкина

Журналист ESPN Джон Бучигросс прокомментировал эпизод из матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» (2:1).

На 43-й минуте матча удаление до конца игры заработал лидер «Питтсбурга» Евгений Малкин. Российский форвард ударил в голову нападающего «столичной» команды Ти Джея Оши.

«Оши – честный и здравомыслящий парень. Ему никогда не стать политиком. Малкин пытался встретить силовой приём, он инстинктивно замедлился, чтобы пойти на лёгкую атаку соперника, не владеющего шайбой (и надеялся, что судьи это пропустят), а Оши врезался своим лицом в его поднимающееся плечо», — написал Бучигросс.

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.