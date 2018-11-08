Маккензи – о хите Малкина: мне понравилось решение судей, это был удар в голову

Известный североамериканский эксперт Боб Маккензи прокомментировал эпизод из матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» (2:1).

На 43-й минуте матча удаление до конца игры заработал лидер «Питтсбурга» Евгений Малкин. Российский форвард ударил в голову нападающего «столичной» команды Ти Джея Оши.

«Против Оши никак нельзя было применить силовой приём. Малкин ударил точно в голову соперника. Атака игрока, не владевшего шайбой. Удар в голову. Сделайте свой выбор. Лично мне понравилось решение судей во время матча. Сам Малкин наверняка будет спорить и говорить, что он просто приготовился к тому, что против него сделают силовой приём, а Оши просто подкатился под него. Если департамент безопасности думает так же, никакого наказания не будет. Интересный момент, будет любопытно посмотреть, чем это закончится», — написал Маккензи.

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.