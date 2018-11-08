Хорват: Петтерссон сыграл всего 10 матчей, а уже один из самых важных игроков

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват высоко оценил игру своего партнёра по команде, 19-летнего нападающего Элиаса Петтерссона.



«Петтерссон сыграл только десять матчей в НХЛ, а уже стал одним из лучших и самых важных игроков в нашей команде. Это уникальный хоккеист», — приводит слова Хорвата официальный сайт НХЛ.



Высоко оценивает игру молодого хоккеиста и тренер «Ванкувера» Трэвис Грин: «Он умный парень. Петтерссон сам всё понял, просчитал, что в центре будет чаще играть с шайбой. В Европе больше площадки, и там даже крайние нападающие много времени проводят с шайбой. Здесь площадки уже. Места у бортов меньше».



Петтерссон был задрафтован «Кэнакс» в 2017 году в первом раунде под общим пятым номером. В сезоне-2017/18 он выступал за шведский клуб «Векшё» и набрал 56 (24+32) очков в 44 матчах регулярного чемпионата, став самым ценным игроком турнира. В плей-офф он сыграл 13 встреч и записал на свой счёт 19 (10+9) баллов. Также Петтерссон стал чемпионом мира 2018 года. В пяти матчах за сборную Швеции он набрал 3 (1+2) очка.

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