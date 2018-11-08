«Спартак» подписал контракт с братом Вячеслава Лещенко

Московский хоккейный клуб «Спартак» на своём официальном сайте сообщил об изменениях в молодёжном составе команды.



По обоюдному согласию расторгнут контракт с нападающим Егором Золотовым. Подписаны двусторонние соглашения до конца нынешнего сезона с защитником Георгием Копыловым (1999 г.р., «Крылья Советов») и форвардом Владиславом Лещенко (2000, «Атланты»). Последний является родным братом нападающего «Спартака» Вячеслава Лещенко.



23-летний Лещенко-старший принял участие в 19 матчах текущего регулярного чемпионата КХЛ, сумев записать в свой актив 8 (4+4) баллов при показателе полезности "+5" и 8 минутах штрафного времени.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19