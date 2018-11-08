Гончар: матчи «Питтсбурга» и «Вашингтона» — особенные, так было и всегда будет

Член тренерского штаба клуба «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар поделился мнением о противостоянии с «Вашингтон Кэпиталз». Российский специалист отметил накал встреч со «столичными».



«Не было у нас такого, чтобы игра с „Вашингтоном“ оказалась проходной. Это всегда особенный матч. Был, есть и будет.



Противостояние рождается, когда две такие талантливые, хорошо укомплектованные, демонстрирующие интересный атакующий хоккей команды так часто встречаются между собой в плей-офф. Когда лидеры этих команд являются ведущими игроками не только в своих клубах, но и в лиге, это только добавляет противостоянию, которое формировалось годами. Так что да, это не какая-нибудь проходная календарная игра», — цитирует Гончара официальный сайт лиги.