Стал известен состав олимпийской сборной России на матч с Германией

Стал известен состав олимпийской сборной России на матч с командой Германии в рамках Кубка Германии, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 8 ноября, начало игры — в 21:00 мск.



Напомним, в рамках турнира россияне сыграют также со Словакией и Швейцарией.



Вратари: Бобков, Демченко;

Артём Земчёнок – Роман Рукавишников (А), Алексей Кручинин – Николай Прохоркин (К) – Андрей Чибисов;

Андрей Ермаков – Николай Демидов, Владимир Ткачёв – Андрей Светлаков (А) – Константин Окулов;

Дамир Шарипзянов – Михаил Мальцев, Павел Падакин – Даниил Ильин – Никита Михайлов;

Дмитрий Юдин – Рушан Рафиков, Максим Казаков – Денис Алексеев – Артур Каюмов.



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