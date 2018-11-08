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Сборная России обыграла Финляндию в дебютном матче Кубка Карьяла

Сборная России обыграла Финляндию в дебютном матче Кубка Карьяла
Хоккей / Евротур

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в дебютном матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла, встреча завершилась со счётом 3:0. В параллельном матче между собой играют будущие соперники россиян — команды Чехии и Швеции.

В первом периоде подопечные Ильи Воробьёва обеспечили себе преимущество в две шайбы — точными бросками сумели отметиться Михаил Григоренко и Никита Нестеров. Во второй 20-минутке россияне увеличили отрыв — гол на свой счёт записал защитник Андрей Педан. Сухим матчем отметился голкипер сборной России Илья Сорокин, отразивший 28 бросков в створ своих ворот.

Еврохоккейтур
08 ноября 2018, четверг. 19:30 МСК
Россия
3 : 0
2:0, 1:0, 0:0
Финляндия
1:0 – Григоренко (Локтионов) – 04:08 (5x5), 2:0 – Нестеров (Капризов) – 11:15 (5x4), 3:0 – Педан (Телегин) – 34:40 (5x5)

Календарь матчей Еврохоккейтура на сезон-2018/19

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Зря боялись за сборную. Россия не заметила финнов
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