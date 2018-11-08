Сборная России обыграла Финляндию в дебютном матче Кубка Карьяла

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в дебютном матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла, встреча завершилась со счётом 3:0. В параллельном матче между собой играют будущие соперники россиян — команды Чехии и Швеции.



В первом периоде подопечные Ильи Воробьёва обеспечили себе преимущество в две шайбы — точными бросками сумели отметиться Михаил Григоренко и Никита Нестеров. Во второй 20-минутке россияне увеличили отрыв — гол на свой счёт записал защитник Андрей Педан. Сухим матчем отметился голкипер сборной России Илья Сорокин, отразивший 28 бросков в створ своих ворот.

Календарь матчей Еврохоккейтура на сезон-2018/19

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