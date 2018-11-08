Кожевников: финны были интереснее в созидании, Сорокин сыграл феноменально

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о победе сборной России над Финляндией в рамках Евротура (3:0).



«Не скажу, что финны были дохлыми, второй период остался за ними, начало третьего — тоже. И в концовке первого они играли намного интереснее в созидании. Наши просто в обороне отработали, и для этой игры Сорокин сыграл феноменально. Спокойно и уверенно. Финны, наоборот, выглядели сильнее, катались быстрее. Наши сыграли грамотно в оборонительный хоккей.



Кроме первого звена, можно выделить молодую тройку Зернова. Неплохо атаковали моментами, в центр шли, только завершения не было. Моментов не создали опасных, но по крайней мере не тушевались, показывали неплохие скорости. Для первой игры команда выглядела неплохо, в основном понравилась игра в обороне.

Локтионов показал себя лидером сборной? Чтобы показать, требуется какое-то время. У него получилась игра, а потом две игры не получится, и что — критиковать его будем?



Сорокин — однозначно лучший игрок матча. Капризов смотрелся неплохо, брал игру на себя, но сильнейшим сегодня был Сорокин. Моментов у финнов хватало. Если бы он пропустил… Но он спасал и придавал уверенности команде», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.