Игровое время хоккеистов сборной России в матче с Финляндией на Кубке Карьяла

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в дебютном матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла, встреча завершилась со счётом 3:0. Больше остальных в составе команд Ильи Воробьёва провёл на льду защитник Никита Нестеров — 19 минут 21 секунду, наименьшее игровое время у форварда Александра Дергачёва (6.04).

В первом периоде подопечные Ильи Воробьёва обеспечили себе преимущество в две шайбы — точными бросками сумели отметиться Михаил Григоренко и Никита Нестеров. Во второй 20-минутке россияне увеличили отрыв — гол на свой счёт записал защитник Андрей Педан. Сухим матчем отметился голкипер сборной России Илья Сорокин, отразивший 28 бросков в створ своих ворот.



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