М. Григоренко: сборная России сегодня сыграла даже выше ожиданий

Нападающий сборной России Михаил Григоренко поделился впечатлениями от выигранного матча с Финляндией (3:0).



«Приятно начинать сезон в сборной, мы сразу здорово вошли в игру, повели в счёте. Сегодня все сыграли здорово, меньшинство и большинство, вратарь Илья Сорокин. Даже скажу, что мы где-то выше ожиданий сыграли. Андрей Локтионов — очень хороший хоккеист, с ним приятно играть, он нас с Кириллом Капризовым сходу стал понимать.



В сборной России каждый турнир любимый, даже товарищеские игры, не сказать чтобы Кубок Карьяла какой-то особенный. Когда майку сборной надеваю, это всегда дополнительный прилив сил для меня. Никита Нестеров просто откладывает голы на сборную, поэтому забивает здесь чаще, чем в ЦСКА. У него хороший бросок, он атакующий защитник, но в клубе больше отдаёт», — приводит слова Григоренко «Р-Спорт».

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