Зернов: положительно оценю дебют в сборной, уровень здесь серьёзный

Нападающий сборной России Денис Зернов поделился эмоциями от выигранного матча с командой Финляндии (3:0) на Кубке Карьяла, который стал для него первым за национальную команду.



«Положительно оцениваю свой дебют в сборной, я доволен, мне все понравилось. В команде все подбадривают друг друга, мы все помогаем друг другу, так что проблем нет. Да, (партнер по звену в „Авангарде“) Илья Михеев приболел, но мне нормально игралось с Толей Голышевым и Максом Шалуновым. Я уже играл несколько раз за олимпийскую (резервную) сборную России, но здесь, конечно, хоккей уже другой, соперники серьезнее и ответственности больше», — приводит слова Зернова «Р-Спорт».



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