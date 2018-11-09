«Флорида» — «Эдмонтон»: Дадонов продлил результативную серию до 9 матчей

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз» (2:0 после второго периода). Счёт на 27-й минуте открыл российский нападающий хозяев Евгений Дадонов, ассистентами выступили Александр Барков и Майк Хоффман.

Посмотреть видео гола Дадонова можно в официальном «твиттере» «Флориды».

Забросив седьмую шайбу в сезоне, Дадонов продлил результативную серию до девяти матчей. За этот игровой отрезок он набрал 11 очков (6+5). Всего в его активе теперь 14 баллов – по семь голов и результативных передач.

Напомним, в 74 матчах регулярного чемпионата-2017/18 29-летний Дадонов набрал 65 (28+37) очков при показателе полезности «+10».

Во втором голе «пантер» принял участие защитник Богдан Киселевич, ассистировавший Нику Бьюгстаду. Это второе результативное действие россиянина в НХЛ.