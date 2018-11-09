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Гол Свечникова помог «Каролине» победить «Чикаго»

Гол Свечникова помог «Каролине» победить «Чикаго»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» одержал выездную победу над «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3.

«Ураганы» повели к 22-й минуте со счётом 4:0 – отличились второй номер драфта-2018 Андрей Свечников, Джейккоб Славин, Филлип Ди Джузеппе и Кэлвин де Хаан. В течение следующих 20 минут хозяева три шайбы отыграли (забили Патрик Кейн, Давид Кемпф и Ник Шмальц), но сравнять счёт не смогли.

Артём Анисимов отметился результативной передачей, показателем полезности «-2», пятью бросками в створ ворот за проведённые на льду 18.21. Андрей Свечников стал третьей звездой матча, забив четвёртый гол в сезоне и сыграв 11.56. Валентин Зыков участия во встрече не принимал.

«Каролина» прервала пятиматчевую безвыигрышную серию, поднялась на десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков. «Чикаго» (15) потерпел шестое поражение подряд, «Блэкхоукс» — 13-е на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2018, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3 : 4
0:3, 2:1, 1:0
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Свечников (Мартинук, Валльмарк) – 04:46 (5x5), 0:2 – Славин (Уильямс, Валльмарк) – 09:09 (5x4), 0:3 – Ди Джузеппе (Макгинн, Фолк) – 15:53 (5x5), 0:4 – де Хаан (Ахо, Терявяйнен) – 21:20 (5x5), 1:4 – Кейн (Анисимов, Густафссон) – 24:34 (5x5), 2:4 – Кемпф (Саад, Рутта) – 30:53 (5x5), 3:4 – Шмальц (Сибрук, Кейн) – 43:33 (5x5)
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