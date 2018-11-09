Гол Свечникова помог «Каролине» победить «Чикаго»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» одержал выездную победу над «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3.

«Ураганы» повели к 22-й минуте со счётом 4:0 – отличились второй номер драфта-2018 Андрей Свечников, Джейккоб Славин, Филлип Ди Джузеппе и Кэлвин де Хаан. В течение следующих 20 минут хозяева три шайбы отыграли (забили Патрик Кейн, Давид Кемпф и Ник Шмальц), но сравнять счёт не смогли.

Артём Анисимов отметился результативной передачей, показателем полезности «-2», пятью бросками в створ ворот за проведённые на льду 18.21. Андрей Свечников стал третьей звездой матча, забив четвёртый гол в сезоне и сыграв 11.56. Валентин Зыков участия во встрече не принимал.

«Каролина» прервала пятиматчевую безвыигрышную серию, поднялась на десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков. «Чикаго» (15) потерпел шестое поражение подряд, «Блэкхоукс» — 13-е на Западе.