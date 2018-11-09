Джонсон — о голе: Кучеров сыграл просто невероятно, сделал пас через соперника

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон после победы над «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ поделился впечатлениями от своего гола.

«Куч сыграл просто невероятно, сделал пас через соперника. К счастью, я был в нужной позиции», — сказал Джонсон.

Видео гола также можно посмотреть на YouTube-канале Национальной хоккейной лиги.

«Островитяне» открыли счёт на четвёртой минуте усилиями Джоша Бейли. Во втором игровом отрезке «молнии» не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Мэттью Жозеф и Джей Ти Миллер. В третьем периоде всё тот же Бейли восстановил равновесие, но за полторы минуты до конца Тайлер Джонсон вновь вывел хозяев вперёд, а точку в матче поставил Стивен Стэмкос, поразив пустые ворота.