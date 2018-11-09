Итоги дня НХЛ для россиян: 33 сейва Худобина, Голдобин не забивает больше месяца

В Национальной хоккейной лиге состоялись девять матчей регулярного чемпионата, в которых приняли участие 13 российских хоккеистов.

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 20 минут 7 секунд, не отметился набранными очками и заработал показатель полезности «-2». В активе форварда «Ванкувера Николая Голдобина две результативные передачи и показатель полезности «+1» за 14 минут и 29 секунд, проведённых на льду. При этом российский форвард продлил безголевую серию до 16 матчей (он не забивает больше месяца). Нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей, он провёл на льду 14 минут и 43 секунды. Денис Гурьянов сыграл 12.02, проведя дебютный матч в сезоне. Антон Худобин одержал победу, отразив 33 броска из 36.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Худобин «Даллас» 33 из 36 91,7 4:3 Василевский «Тампа-Бэй» 35 из 37 94,6 4:2