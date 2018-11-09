Земчёнок — о победе над Германией: получилось, как в финале олимпийского турнира

Защитник олимпийской сборной России Артём Земчёнок подвёл итоги матча Кубка Германии со сборной Германией (4:3 ОТ), в котором он стал автором победного гола.

«Получилось, как в финале олимпийского турнира: хороший эмоциональный матч, спасение, гол в овертайме. Эмоционально всё воспринимается. Рад за всю команду, за ребят. После хорошего первого периода удаления подвели. Пропустили две шайбы в численном меньшинстве. Переломить такие моменты непросто. Все характер показали, терпели, друг за друга бились. Дожали в итоге.



Вся игра эмоциональной была. Сначала мы в обороне отработали. А когда появилась возможность, поддержал атаку. Три шайбы из четырёх в исполнении защитников? У форвардов были хорошие моменты, просто немного не повезло. Все играли вперёд, на атаку», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.