«Детройт» хочет заключить долгосрочный контракт с 34-летним вратарём Ховардом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» планирует договориться о новом контракте с голкипером Джимми Ховардом, информирует MLive.com.

Отмечается, что речь идёт о долгосрочном соглашении. Действующее соглашение американского вратаря с зарплатой $ 5,29 млн в год рассчитано до конца нынешнего сезона. «Ред Уингз» не хотят отпускать Ховарда на рынок свободных агентов и намерены подписать новый контракт.

В этом сезоне 34-летний голкипер провёл 11 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем за игру 2,93 шайбы и отражая 91,7% бросков. Уроженец Сиракьюза был выбран «красными крыльями» на драфте НХЛ 2003 года. На уровне НХЛ Ховард дебютировал в сезоне-2005/06 и проводит всю карьеру в системе клуба.