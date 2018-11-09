«Бостон» и «Чикаго» представили ретроформу для «Зимней классики»—2019

«Бостон Брюинз» и «Чикаго Блэкхоукс» представили комплекты формы, в которых проведут матч «Зимней классики» на открытом воздухе 1 января 2019 года. Игра состоится в Индиане на «Нотр-Дам Стэдиум».

Фото также можно посмотреть в «твиттере» Грега Вышински.

Оба клуба выбрали варианты, основывающиеся на форме, использовавшейся «Брюинз» и «Блэкхоукс» в 1930-е годы.

Зимняя классика НХЛ — это матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, проводимый на открытом воздухе. Прародителем «Зимней классики» был первый матч регулярного чемпионата НХЛ сыгранный под открытым небом в сезоне-2003/04. Тогда 22 ноября 2003 года на Стадионе Содружества в Эдмонтоне местные «Ойлерз» встретились с «Монреаль Канадиенс».

Первым матчем в рамках Зимней классики, стал поединок состоявшийся 1 января 2008 года между «Баффало Сэйбрз» и «Питтсбург Пингвинз» на «Ральф Уилсон Стэдиум» в Орчард Парке. На том матче присутствовало 71 217 болельщиков.