Минское «Динамо» отправило в отставку Горди Дуайера, информирует официальный сайт белорусского клуба. Вместе с канадским специалистом покидает команду и его тренерский штаб.

«Главный тренер Горди Дуайер уволен. С тренером Сергеем Стасем, тренером Константином Кольцовым, тренером по вратарям Андреем Кудиным, тренером по физподготовке Геннадием Лянго и тренером-селекционером Юрием Кузьменковым контракты расторгнуты по соглашению сторон», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, Дуайер принял команду летом прошлого года. На данный момент «Динамо» занимает последнее место в Западной конференции, от зоны плей-офф команду отделяют семь очков. В активе «зубров» 16 очков после 25 проведённых матчей.