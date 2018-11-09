Петтерссон: в детстве кумиром был Форсберг, потом нравились Дацюк и Бекстрём

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон рассказал, какие хоккеисты были его кумирами в детстве.



«В детстве моим кумиром был Форсберг, потом нравились Дацюк и Бекстрём. Теперь я хочу быть самим собой. Мне помогло, что в детстве я был маленьким и худым, весил мало. Мне пришлось учиться вести силовую борьбу, выигрывать единоборства за счёт сообразительности, а не физической силы. Я был не самым крупным парнем на площадке, и мне пошло это на пользу.



Делали, что хотели. Никаких особых упражнений. Просто катались, дурачились. Это самое приятное воспоминание, оставшееся у меня с того времени. Я больше времени проводил на льду, чем ребята в большом городе», — цитирует Петтерсона официальный сайт НХЛ.

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