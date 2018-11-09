Тертышный: хоккеистам «Трактора» необходимо подтянуть физическую подготовку

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный рассказал о ходе подготовки команды к предстоящим матчам в КХЛ.



«После игры с «Сочи» дали ребятам два дня выходных. В эти два дня постарались переключиться на поднятие физических кондиций, потому что ребятам их не хватает в играх. Взяли большой объём в зале и на льду, поработали «на длину». Будем говорить, что от тактических действий мы перешли к набору физических кондиций.



Работа над тактикой будет после выходного, потому что хочется «убить двух зайцев», подтянуть физику и доработать то, чего не хватает в играх. Поэтому немного поделили, взяли два дня на поднятие физической подготовки и два дня — на тактические действия», — приводит слова Тертышного официальный сайт «Трактора».

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