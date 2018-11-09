Малкин: можно понять недовольство «Вашингтона», но я не играл грязно против Оши

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о силовом приёме на форварде «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши, который обернулся для россиянина удалением до конца игры.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«Прежде всего, я рад, что Ти Джей вернулся в игру и не получил серьёзной травмы. Хоккей стал очень быстрым. Я получил шайбу и сделал передачу на Кросби. Ти Джей приближался ко мне, но мой поступок нельзя назвать грязным. Локоть не был высоко, я не стремился попасть в голову Оши. Плечо было не в лучшем положении. Можно сказать, что мне не повезло. Конечно, можно понять недовольство «Вашингтона».



Арбитры видели, как моё плечо коснулось головы Оши. Они решили, что это плохой силовой приём. Игра была быстрой, и я думаю, что рефери не до конца поняли, что произошло. Они следили за соперником, который был на льду в течение нескольких минут. Арбитры разговаривали друг с другом, пока я сидел в штрафном боксе, а затем отправили меня в раздевалку», — цитирует Малкина официальный сайт «Питтсбурга».

Посмотреть видео эпизода можно в «Твиттере».