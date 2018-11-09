Плеканец: покидаю «Монреаль» счастливым человеком, но буду скучать по команде

Нападающий Томаш Плеканец прокомментировал расставание с «Монреаль Канадиенс». Чех будет выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта.



«Я рад тому, что мне удалось сделать в «Канадиенс». Покидаю команду счастливым человеком. Буду скучать по ребятам. Это вторая семья, куда ты приходишь каждое утро. Мне этого однозначно будет не хватать. Но я буду смотреть за ребятами и болеть за них», — цитирует Плеканеца официальный сайт НХЛ.



36-летний хоккеист провёл в лиге 1001 матч, из которых 984 пришлись на долю «Монреаля». Уроженец Кладно набрал 608 (233+375) очков. Кроме того, Плеканец провёл 94 игры в плей-офф, в которых забросил 18 шайб и отдал 53 результативные передачи.



Плеканец был выбран «Канадиенс» под 71-м номером на драфте-2001. В этом сезоне чешский форвард провёл три матча, в которых отметился результативным броском при показателе полезности «0».

«Монреаль» выставит на драфт отказов Плеканеца с целью расторжения контракта