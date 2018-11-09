«Монреаль» выставит на драфт отказов Плеканеца с целью расторжения контракта

«Монреаль» выставит на драфт отказов нападающего Томаша Плеканеца. Об этом сообщает официальный сайт канадского клуба.



Это будет сделано с целью расторжения контракта. 36-летний хоккеист провёл в лиге 1001 матч, из которых 984 пришлись на долю «Монреаля». Уроженец Кладно набрал 608 (233+375) очков. Кроме того Плеканец провёл 94 игры в плей-офф, в которых забросил 18 шайб и отдал 53 результативные передачи.



Плеканец был выбран «Канадиенс» под 71-м номером на драфте-2001. В этом сезоне чешский форвард провёл три матча, в которых отметился результативным броском при показателе полезности «0».

16 октября 35-летний Плеканец провёл свой 1000-й матч в НХЛ. В юбилейной встрече он забросил шайбу в ворота «Детройт Ред Уингз».