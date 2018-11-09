Манукян: в детстве смотрел по телевизору игры с участием Овечкина и Радулова

Нападающий «Авангарда» Артём Манукян рассказал, игра каких хоккеистов вызывает у него позитивные эмоции.



«С кого стараюсь брать пример? Александр Радулов, Александр Овечкин нравятся мне с детства, когда я смотрел их игру по телевизору. До сих пор поражаюсь, как катается Сергей Мозякин, как он владеет шайбой, как он отдаёт передачи. Он большой мастер, мне очень нравится следить за его игрой.



Ещё я равняюсь на Сергея Широкова и Даниса Зарипова. Есть много игроков, которым я симпатизирую. 40-летний Павел Дацюк показывает на льду настоящие шедевры. Смотришь и не понимаешь, как он это делает! Это вызывает огромное уважение к человеку», — приводит слова Манукяна «Большая Балашиха».

В этом сезоне Манукян провёл 26 матчей в «регулярке» КХЛ, забросив две шайбы и отдав девять результативных передач.