Передача Бучневича не помогла «Рейнджерс» обыграть «Детройт»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома в овертайме уступил «Детройт Ред Уингз» — 2:3.



«Синерубашечники» забили два гола в течение 40 секунд в конце второго периода – в большинстве отличились Кевин Шаттенкирк и Нил Пионк. В начале третьего игрового отрезка Густав Нюквист отыграл одну шайбу, а Андреас Атанасиу сравнял счёт, когда «Детройт» снял вратаря. Дилан Ларкин за шесть секунд до окончания овертайма принёс своей команде пятую победу в шести последних встречах.



У Павла Бучневича результативная передача и показатель полезности «-1» за 15.31 на льду. У Владислава Наместникова «-1» за 18.01.



В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» дома разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:1. Голами в составе хозяев отметились Джон Таварес, Назем Кадри, Коннор Браун, Андреас Юнссон, Морган Рилли и Тайлер Эннис. У «дьяволов» отличился Трэвис Зейджак.



Никита Зайцев заработал показатель полезности «+2» и две минуты штрафа за 16 минут и 45 секунд, проведённых на льду. У Игоря Ожиганова «+1» и четыре силовых приёма за 16.55.