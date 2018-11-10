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Передача Бучневича не помогла «Рейнджерс» обыграть «Детройт»

Передача Бучневича не помогла «Рейнджерс» обыграть «Детройт»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома в овертайме уступил «Детройт Ред Уингз» — 2:3.

«Синерубашечники» забили два гола в течение 40 секунд в конце второго периода – в большинстве отличились Кевин Шаттенкирк и Нил Пионк. В начале третьего игрового отрезка Густав Нюквист отыграл одну шайбу, а Андреас Атанасиу сравнял счёт, когда «Детройт» снял вратаря. Дилан Ларкин за шесть секунд до окончания овертайма принёс своей команде пятую победу в шести последних встречах.

У Павла Бучневича результативная передача и показатель полезности «-1» за 15.31 на льду. У Владислава Наместникова «-1» за 18.01.

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» дома разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:1. Голами в составе хозяев отметились Джон Таварес, Назем Кадри, Коннор Браун, Андреас Юнссон, Морган Рилли и Тайлер Эннис. У «дьяволов» отличился Трэвис Зейджак.

Никита Зайцев заработал показатель полезности «+2» и две минуты штрафа за 16 минут и 45 секунд, проведённых на льду. У Игоря Ожиганова «+1» и четыре силовых приёма за 16.55.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2018, суббота. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3 : 2
0:0, 0:2, 2:0, 1:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Шаттенкирк (Деанджело, Хейз) – 37:53 (5x4), 0:2 – Пионк (Зибанеджад, Бучневич) – 38:33 (5x4), 1:2 – Абделкейдер (Нюквист) – 41:46 (5x5), 2:2 – Атанасиу (Нильсен, Кронвалль) – 57:58 (5x5), 3:2 – Ларкин (Атанасиу, Грин) – 64:54 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2018, суббота. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
6 : 1
1:0, 4:1, 1:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Таварес (Хейнси, Рилли) – 12:24 (5x5), 2:0 – Кадри (Марло) – 21:52 (5x5), 3:0 – Браун (Линдхольм, Хейнси) – 25:07 (5x5), 3:1 – Зейджак (Коулман) – 27:23 (5x5), 4:1 – Юнссон (Гардинер, Линдхольм) – 35:44 (5x5), 5:1 – Рилли (Кадри) – 37:27 (5x5), 6:1 – Эннис – 52:01 (5x5)
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