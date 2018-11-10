Малкин: генменеджер недоволен игроками «Питтсбурга», это его работа

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о неудачном старте сезона в исполнении своей команды. «Пингвины» проиграли восемь из 14 матчей.



«Генеральный менеджер сказал о возможной перестройке состава? Рутерфорд делает свою работу. Наша работа — находиться здесь, в раздевалке. Мы должны поддерживать друг друга, выходить на лёд и побеждать. Конечно, он недоволен. И он дал нам это понять. Мы понимаем, что он недоволен, и должны играть как единое целое. Тренеры, вратари, бригада большинства, мы все — команда. Если мы проигрываем, то проигрывает вся команда. Он делает свою работу, мы — свою», — приводит слова хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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