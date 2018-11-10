Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Итоги дня в НХЛ для россиян: 33 сейва Бобровского, передачи Задорова и Кузнецова

Итоги дня в НХЛ для россиян: 33 сейва Бобровского, передачи Задорова и Кузнецова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно шесть матчей. В играх приняло участие шестнадцать российских хоккеистов. Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 33 броска и стал первой звездой встречи, защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров отдал голевую передачу и сделал четыре силовых приёма, Дмитрий Куликов отыграл только шесть минут за «Виннипег Джетс».

ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
Бобровский

Варламов		«Коламбус»

«Колорадо»		33 из 34

19 из 23		97,1

82,6		2:1

2:5
ИгрокКлубОчки"+/-"ШтрафБроскиХитыВремя
Зайцев (з)

Ожиганов (з)

Панарин (н)

Овечкин (н)

Кузнецов (н)

Орлов (з)

Бучневич (н)

Наместников (н)

Барбашев (н)

Сошников (н)

Тарасенко (н)

Каменев (н)

Задоров (з)

Куликов (з)		«Торонто»

«Торонто»

«Коламбус»

«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Рейнджерс»

«Рейнджерс»

«Сент-Луис»

«Сент-Луис»

«Сент-Луис»

«Колорадо»

«Колорадо»

«Виннипег»		0

0

0+1

0

0+1

0

0+1

0

0

0

0+1

0

0+1

0		+2

+1

+1

0

+1

0

-1

-1

0

+1

+1

0

+1

0		0

0

0

0

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0		0

0

3

2

1

4

2

2

2

0

2

0

2

0		3

4

0

1

1

1

0

2

1

1

0

0

4

4		16.45

16.55

18.15

23.19

23.17

22.51

15.31

18.01

11.52

6.41

18.16

7.55

12.58

6.04
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент