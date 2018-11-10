Итоги дня в НХЛ для россиян: 33 сейва Бобровского, передачи Задорова и Кузнецова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно шесть матчей. В играх приняло участие шестнадцать российских хоккеистов. Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 33 броска и стал первой звездой встречи, защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров отдал голевую передачу и сделал четыре силовых приёма, Дмитрий Куликов отыграл только шесть минут за «Виннипег Джетс».
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
Варламов
|«Коламбус»
«Колорадо»
|33 из 34
19 из 23
|97,1
82,6
|2:1
2:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|"+/-"
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Время
|Зайцев (з)
Ожиганов (з)
Панарин (н)
Овечкин (н)
Кузнецов (н)
Орлов (з)
Бучневич (н)
Наместников (н)
Барбашев (н)
Сошников (н)
Тарасенко (н)
Каменев (н)
Задоров (з)
Куликов (з)
|«Торонто»
«Торонто»
«Коламбус»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Рейнджерс»
«Рейнджерс»
«Сент-Луис»
«Сент-Луис»
«Сент-Луис»
«Колорадо»
«Колорадо»
«Виннипег»
|0
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0+1
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0
1
1
1
0
2
1
1
0
0
4
4
|16.45
16.55
18.15
23.19
23.17
22.51
15.31
18.01
11.52
6.41
18.16
7.55
12.58
6.04