Итоги дня в НХЛ для россиян: 33 сейва Бобровского, передачи Задорова и Кузнецова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно шесть матчей. В играх приняло участие шестнадцать российских хоккеистов. Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 33 броска и стал первой звездой встречи, защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров отдал голевую передачу и сделал четыре силовых приёма, Дмитрий Куликов отыграл только шесть минут за «Виннипег Джетс».

Вратарь Клуб Броски %ОБ Счёт Бобровский



Варламов «Коламбус»



«Колорадо» 33 из 34



19 из 23 97,1



82,6 2:1



2:5