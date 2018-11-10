Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала имена трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. В число лучших не вошли российские игроки.



Первой звездой стал голкипер «Сент-Луис Блюз» Чад Джонсон, не пропустивший ни одной шайбы после 33 бросков в выигранной встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (4:0). Это первая сухая игра 32-летнего голкипера в нынешнем чемпионате.



Второй звездой стал нападающий «Виннипег Джетс» Блейк Уилер, принявший участие во всех голах команды (1+4) в матче с «Колорадо Эвеланш» (5:2).



Замкнул тройку лучших игроков дня форвард «Миннесоты Уайлд» Микаэль Гранлунд, записавший в актив 3 (2+1) очка в выигранном матче с «Анахайм Дакс» (5:1).



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