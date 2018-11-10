Задоров: защитники «Колорадо» не справились с задачей закрыть лидеров соперника

Защитник клуба «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров поделился впечатлениями от проигранного матча с «Виннипег Джетс» (2:5). Хоккеист отметил, что его команда не сумела закрыть форварда Блейка Уилера, набравшего 5 (1+4) очков.



«Мы не смогли закрыть Уилера, видимо, был его вечер. Работа их лидеров — забивать, а наша — не позволять им этого делать. Сегодня мы со своей работой не справились», — приводит слова россиянина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар: «Мы допустили слишком много ошибок и потерь, которые привели к опасным моментам у наших ворот. Но многочисленные моменты у наших ворот — это в первую очередь наша вина, а не их заслуга».

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