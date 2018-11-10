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Дмитрий Куликов получил травму, степень тяжести будет известна позже

Дмитрий Куликов получил травму, степень тяжести будет известна позже
Хоккей / НХЛ

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов получил травму в первом периоде встречи с «Колорадо Эвеланш» (5:2). Российский хоккеист провёл на льду шесть минут и покинул площадку после силового приёма Габриэля Бурка. Куликов успел провести четыре силовых приёма.

Главный тренер команды Пол Морис сообщил, что степень тяжести повреждения защитника станет известна чуть позже.

Напомним, 28-летний Куликов в нынешнем регулярном чемпионате провёл только шесть матчей, пропустив старт сезона из-за последствий повреждения. Защитник записал в актив одну результативную передачу при показателе полезности «0» и четырёх минутах штрафного времени.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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