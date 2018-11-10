Пестушко: рад, что именно Крикунов был инициатором моего приглашения в «Динамо»

Нападающий Максим Пестушко поделился впечатлениями после подписания пробного контракта с московским «Динамо».



«Рад, что московское „Динамо“ даёт мне ещё один шанс проявить себя и помочь команде, чем смогу. Что в клубе поменялось — пока не понял, половину ребят знаю, тренерский штаб и обслуживающий персонал хорошо знаю. Ничего особо нет нового, так что надеюсь быстро влиться в коллектив и начать помогать клубу.



Много осталось тех, с кем я играл в последний свой год в „Динамо“: Илья Никулин, Дмитрия Вишневский, Андрей Миронов, Александр Ерёменко и многие другие.



Рад, что именно Владимир Крикунов был инициатором моего приглашения в „Динамо“. Я хорошо знаю его требования, он умеет доверять хоккеистам и ребята это чувствуют», — рассказал игрок в интервью клубному телевидению.

В московском «Динамо» рассказали, с кем в звене наигрывается Максим Пестушко