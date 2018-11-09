В московском «Динамо» рассказали, с кем в звене наигрывается Максим Пестушко

В паузе на время первого этапа Евротура игроки московского «Динамо» тренируются в двухразовом режиме, информирует официальный «твиттер» клуба.

Приступил к занятиям на льду Владислав Ефремов. Из молодёжной команды к работе привлечены Илья Круглов, Александр Петрунин и Владислав Михайлов. Максим Пестушко тренируется в звене с Андреем Алексеевым и Иваном Игумновым.

Просмотровое соглашение Пестушко рассчитано на две недели. По условиям контракта, форвард может провести за клуб три матча, после чего должно быть принято решение о полноценном сотрудничестве или отказе от его услуг.

33-летний нападающий в третий раз приходит в московскую команду. Пестушко является одним из лучших игроков «Динамо» в истории КХЛ. В 229 матчах за бело-голубых он забросил 64 шайбы, что является вторым результатом в истории «Динамо» (рекорд принадлежит Денису Кокареву — 67 шайб).