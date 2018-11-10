Швеция — Россия: Андрей Кузьменко забил дебютный гол за сборную

Во втором периоде матча сборных Швеции и России в рамках Кубка Карьяла счёт открыл нападающий команды Ильи Воробьёва Андрей Кузьменко. Это первая шайба 22-летнего хоккеиста за национальную сборную России, ранее он забивал только в составе олимпийской сборной. Кузьменко замкнул прострел Александра Барабанова.



В матче продолжается второй период, счёт 1:0 в пользу российской национальной команды.



Перед началом нынешнего сезона хоккеист перешёл из московского ЦСКА в петербургский СКА. В 22 встречах текущего регулярного чемпионата Кузьменко записал в актив девять (3+6) баллов при показателе полезности "+9" и шести минутах штрафного времени.



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