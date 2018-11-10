Чайка: матч со Швецией U17 — самый важный в карьере

Защитник юниорской сборной России U17 Даниил Чайка подвёл итоги выигранного матча со Швецией (6:4) в полуфинале Мирового кубка вызова.



«Самый важный матч в карьере? Думаю, да. Ощущение, что уже не отпустим игру, появилось после того, как четвертую шайбу забросили. Показалось, что шведы посыпались. Но они молодцы, играли до конца, даже забили на последних секундах. Парни все друг друга поддерживали, была хорошая атмосфера.



Состояние нормальное. Все чуть-чуть устали, но осталась одна игра, выжмем из себя все силы завтра.



Успеем ли восстановиться? Да, это очень важно. Не надо концентрироваться на сопернике. Хоккею отдаешь очень много эмоций и сил. Когда приходишь в отель или домой, надо сразу забыть про игру. В клубе, где играю, мне сказали больше, чем за три часа, не приходить на арену. Там ведь и так проводишь весь день. Нужно отвлекаться», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.

Сборная России U17 победила Швецию в полуфинале Кубка Вызова