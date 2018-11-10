Кузьменко: особой разницы между КХЛ и Евротуром нет, но меня потряхивает

Нападающий сборной России Андрей Кузьменко поделился впечатлениями от победы (4:1) в матче с командой Швеции в рамках Кубка Карьяла.



«Доволен всем. Можно было третью забить, но попал в перекладину. Ребята сегодня здорово сыграли, создавали мне моменты, оставалось не подвести и сыграть на завершении. Позавчера у нашего звена игра вообще не получилась. Честно скажу, меня трясло что сегодня, что позавчера. Всё-таки национальная сборная. Сегодня ко мне подошли, успокоили и сказали, чтобы получал удовольствие. Более-менее легче.



Конечно, приятно забивать Хелльбергу. Нет такого, что какому-то вратарю легче забивать. Любому можно забить. Главное, хорошо попасть. Поздравляю Кетова с голом, молодец, долго ждал. Вчерашняя пауза пошла нам на пользу. Немножко развеялись, на лёд не ездили, хорошо провели время в гостинице. Не пропусти мы сегодня гол, было бы вообще идеально.



Особой разницы между КХЛ и Евротуром нет. Да, здесь лучшие игроки из разных команд, разница в том, что ты играешь за сборную, а не за клуб, меня даже потряхивает. Скорости здесь чуть-чуть повыше, но от матча ЦСКА – СКА несильно отличаются. Мои первые голы? Мне нельзя останавливаться, нужно играть дальше и доказывать», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Сборная России обыграла чемпионов мира! Скажите спасибо СКА Вратарю СКА забивают только игроки СКА. Это не тренировка, а Евротур.