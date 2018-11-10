Стал известен состав олимпийской сборной России на матч со Словакией

Стал известен состав олимпийской сборной России на матч с командой Словакии в рамках Кубка Германии, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 10 ноября, начало — в 19:00 мск.

Вратари: Василий Демченко (Никита Серебряков)

Артём Земчёнок – Роман Рукавишников (А), Алексей Кручинин – Николай Прохоркин (К) – Андрей Чибисов

Дамир Шарипзянов – Николай Демидов, Владимир Ткачёв – Андрей Светлаков (А) – Константин Окулов

Дмитрий Юдин – Рушан Рафиков, Максим Казаков – Даниил Ильин – Артур Каюмов

Роман Абросимов – Игорь Исаев, Артём Манукян – Михаил Мальцев – Никита Михайлов.

Напомним, в первом матче турнира команда Олега Браташа взяла верх над сборной Германии (4:3 ОТ), а завтра, в заключительный день турнира, соперником россиян станет команда Швейцарии.