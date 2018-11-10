Сборная России U20 победила Чехию, Григорий Денисенко набрал пять очков

Молодёжная сборная России победила команду Чехии в товарищеском матче, который состоялся в рамках Турнира четырёх наций. Игра закончилась со счётом 6:5 в пользу сборной России. Нападающий Григорий Денисенко набрал в этой встрече 5 (3+2) очков, Николай Коваленко отдал четыре результативные передачи. Виталий Кравцов набрал 3 (1+2) очка.

Чехия U20 — Россия U20 — 5:6 (2:3, 2:2, 1:1)

0:1 – Морозов (Денисенко, Кравцов, 11.17), бол.

1:1 – Гладоник (Плашек, 14.45), бол.

1:2 – Денисенко (Коваленко, 17.29)

2:2 – Галвас (Махала, 19.07), бол.

2:3 – Кравцов (Денисенко, Коваленко, 19.20)

3:3 – Йеник (Галвас, 26.05)

3:4 – Дорофеев (Кравцов, 28.13)

4:4 – Теплы (Пурж, 29.27)

4:5 – Денисенко (Коваленко, Павликов, 29.45)

4:6 – Денисенко (Коваленко, 47.05)

5:6 – Галвас (Махала, 53.15)

Следующий матч российская «молодёжка» под руководством Юрия Бабенко проведёт со Швецией (11 ноября, 17:00 мск.). Все матчи турнира проходят в Чехии.