Сборная России U20 победила Чехию, Григорий Денисенко набрал пять очков

Молодёжная сборная России победила команду Чехии в товарищеском матче, который состоялся в рамках Турнира четырёх наций. Игра закончилась со счётом 6:5 в пользу сборной России. Нападающий Григорий Денисенко набрал в этой встрече 5 (3+2) очков, Николай Коваленко отдал четыре результативные передачи. Виталий Кравцов набрал 3 (1+2) очка.
Чехия U20 — Россия U20 — 5:6 (2:3, 2:2, 1:1)
0:1 – Морозов (Денисенко, Кравцов, 11.17), бол.
1:1 – Гладоник (Плашек, 14.45), бол.
1:2 – Денисенко (Коваленко, 17.29)
2:2 – Галвас (Махала, 19.07), бол.
2:3 – Кравцов (Денисенко, Коваленко, 19.20)
3:3 – Йеник (Галвас, 26.05)
3:4 – Дорофеев (Кравцов, 28.13)
4:4 – Теплы (Пурж, 29.27)
4:5 – Денисенко (Коваленко, Павликов, 29.45)
4:6 – Денисенко (Коваленко, 47.05)
5:6 – Галвас (Махала, 53.15)
Следующий матч российская «молодёжка» под руководством Юрия Бабенко проведёт со Швецией (11 ноября, 17:00 мск.). Все матчи турнира проходят в Чехии.