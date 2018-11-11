Два очка Бучневича и 34 сейва Георгиева помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 5:4 Б (1:1, 3:3, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Коламбуса» Сет Джонс, который отметился тремя передачами. По два балла в составе «Рейнджерс» набрали Павел Бучневич (1+1), Джимми Веси (1+1) и Кевин Хейз (0+2).

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту, отметился передачей и показателем полезности «-1». Сергей Бобровский участие в матче не принимал. На счету нападающего гостей Владислава Наместникова результативная передача. Голкипер Александр Георгиев отразил 34 броска из 38.