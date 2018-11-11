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Два очка Бучневича и 34 сейва Георгиева помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

Два очка Бучневича и 34 сейва Георгиева помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Хоккей / НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась со счётом 5:4 Б (1:1, 3:3, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Коламбуса» Сет Джонс, который отметился тремя передачами. По два балла в составе «Рейнджерс» набрали Павел Бучневич (1+1), Джимми Веси (1+1) и Кевин Хейз (0+2).

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту, отметился передачей и показателем полезности «-1». Сергей Бобровский участие в матче не принимал. На счету нападающего гостей Владислава Наместникова результативная передача. Голкипер Александр Георгиев отразил 34 броска из 38.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
4 : 5
1:1, 3:3, 0:0, 0:0, 0:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Зибанеджад (Бучневич, Наместников) – 05:54 (5x5), 1:1 – Аткинсон (Дюбуа, Джонс) – 19:26 (5x4), 1:2 – Бучневич (Веси) – 26:57 (5x5), 1:3 – Крайдер (Хейз, Деанджело) – 28:30 (5x5), 2:3 – Дюбуа (Джонс, Панарин) – 31:49 (5x5), 3:3 – Фолиньо (Дженнер, Нутиваара) – 32:21 (5x5), 4:3 – Веннберг (Джонс) – 36:03 (4x5), 4:4 – Веси (Хейз, Шаттенкирк) – 39:07 (5x5), 4:5 – Веси – 65:00 ( ПБ)
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