Хейз: мы бросили Георгиева на растерзание, но он вытащил «Рейнджерс»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Кевин Хейз после победы над «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ высоко оценил игру российского вратаря Александра Георгиева, отразившего 34 броска по воротам.

«Мы бросили его на растерзание. В ходе матча мы очень много ошибались. Но порой вратарь должен вытаскивать команду, что он сегодня и сделал», — цитирует Хейза официальный сайт НХЛ.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Коламбуса» Сет Джонс, который отметился тремя передачами. По два балла в составе «Рейнджерс» набрали Павел Бучневич (1+1), Джимми Веси (1+1) и Хейз (0+2).



Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту, отметился передачей и показателем полезности «-1». Сергей Бобровский не принимал участия в матче. На счету нападающего гостей Владислава Наместникова результативная передача.