Стал известен состав сборной Чехии на матч с Россией

Стал известен состав сборной Чехии на матч с командой России в рамках второго матча Кубка Карьяла, сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков. Встреча состоится сегодня, 11 ноября, начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Грубец (Бартошак);

Мусил – Крейчик, Г. Зогорна – Р. Зогорна – Коусал;

Заморски – Йордан, Ржепик – Горак – Червены;

Доудера – Коларж, Кубалик – Ганзл – Павлик;

Накладал – Штенцел, Томашек – Нестрашил – Секач, Здрахал.

На данный момент чешская команда не знает побед под руководством Милоша Ржиги. В дебютном матче Ржиги чехи проиграли Швеции (2:3), а во второй игровой день турнира «народная команда» была слабее Финляндии — 0:3.