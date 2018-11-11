Олимпийская сборная России выиграла Кубок Германии

Олимпийская сборная России обыграла Швейцарию в матче традиционного Кубка Германии. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Олега Браташа.



Россияне открыли счёт на 3-й минуте стараниями Даниила Ильина, но соперник сумел не только восстановить паритет, но и вышел вперёд благодаря результативным броскам Роджера Каррера и Кристофа Берчи. Во втором игровом отрезке Артём Земчёнок сравнял счёт, а в третьем периоде ворота швейцарской команды поразили Роман Абросимов и Дмитрий Юдин. Этот счёт сохранился до финальной сирены.

В первый день турнира Россия обыграла Германию (4:3 ОТ), а во второй игре оказалась сильнее словаков (2:1). По итогам трёх встреча дружина Браташа набрала восемь очков и стала победительницей турнира.