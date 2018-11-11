Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Алавес» — «Уэска»
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Олимпийская сборная России выиграла Кубок Германии

Олимпийская сборная России выиграла Кубок Германии
Хоккей / Прочие

Олимпийская сборная России обыграла Швейцарию в матче традиционного Кубка Германии. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Олега Браташа.

Россияне открыли счёт на 3-й минуте стараниями Даниила Ильина, но соперник сумел не только восстановить паритет, но и вышел вперёд благодаря результативным броскам Роджера Каррера и Кристофа Берчи. Во втором игровом отрезке Артём Земчёнок сравнял счёт, а в третьем периоде ворота швейцарской команды поразили Роман Абросимов и Дмитрий Юдин. Этот счёт сохранился до финальной сирены.

Товарищеские матчи (сборные)
11 ноября 2018, воскресенье. 13:00 МСК
Швейцария
2 : 4
2:1, 0:1, 0:2
Россия (олимп.)
0:1 – Ильин (Рафиков, Каюмов) – 02:11 (5x4), 1:1 – Каррер (Риа, Крайс) – 11:54 (5x4), 2:1 – Берчи (Крайс) – 17:05 (5x5), 2:2 – Земчёнок (Ткачёв) – 31:16 (5x5), 2:3 – Абросимов (Чибисов, Прохоркин) – 43:20 (4x5), 2:4 – Юдин (Рафиков) – 51:35 (5x5)

В первый день турнира Россия обыграла Германию (4:3 ОТ), а во второй игре оказалась сильнее словаков (2:1). По итогам трёх встреча дружина Браташа набрала восемь очков и стала победительницей турнира.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент