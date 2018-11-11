Чехия — Россия: Капризов, Локтионов и Григоренко завершили матч с «-3»

Сборная России со счётом 2:5 проиграла чехам заключительный матч на Кубке Карьяла. Несмотря на проигрыш, россияне стали победителями турнира, выиграв две предыдущие встречи.



Нападающие Кирилл Капризов, Андрей Локтионов и Михаил Григоренко закончили матч с показателем полезности «-3». Такая же участь постигла защитника Андрея Педана.

В первом игровом отрезке россияне дважды реализовали численный перевес усилиями Кирилла Капризова и Алексея Василевского, на что чехи ответили голом Михала Ржепика. Во втором периоде Илья Сорокин дважды вытаскивал шайбу из своих ворот — в обоих случаях вратаря ЦСКА огорчил Доминик Кубалик. В концовке встречи Радован Павлик и Кубалик поразили пустые ворота, тем самым установив окончательный счёт на табло.