Р. Ротенберг: Евротур может заменить Europa Cup, по футбольному аналогу

Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал об изменениях, которые могут коснуться Евротура.



«Возможно, Евротуру нужно сделать ребрендинг. Обсуждается новый формат — Europa Cup. По футбольному аналогу, матчи сборных в рамках Кубка. Это обсуждается между федерациями, потому что с точки зрения формата всегда нужно стремиться к улучшению, чтобы было как можно больше болельщиков.



Варианты состава участников разные, но, наверное, это четыре топовые сборные, которые есть сейчас. С точки зрения международных пауз невозможно проводить его в другом формате. Параллельно с Кубком Карьяла проходил Кубок Германии, где играла наша олимпийская сборная. Нет технической возможности для расширения, потому что те же немцы или словаки проводят на хорошем уровне свои турниры и не хотят от них отказываться. Они хотят играть дома, и мы их прекрасно понимаем. И им надо отказываться, потому что такие турниры — это большой плюс для развития хоккея», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Три из трёх Россия не выиграла, помешал Ржига. Евротур заменит Europa Cup? Впервые в истории Кубка Карьяла победителю вручили кубок.